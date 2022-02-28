Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor

28.02.2022 16:36
Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor

Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle şehir içinde bir başka binaya taşınacağı bildirildi.

Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle şehir içinde bir başka binaya taşınacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mariupol Başkonsolosluğumuz personeli ve bu Başkonsoloslukta misafir edilen basın mensuplarının güvenliği için Başkonsolosluğun şehir içerisinde bir başka binaya taşınmasına karar verildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Başkonsolosluğun birkaç gün öncesine kadar Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatınca (AGİT) kullanılan binaya taşınacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Yunanistan: Yunan asıllılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var Son dakika haberi! Yunanistan: Yunan asıllılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı Rusya'nın Sartana kasabasına saldırısında 4 ölü, 9 yaralı

Yunanistan, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:43:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement