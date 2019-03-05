Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın Masalsı Şehri: Meteora - Trikala

Yunanistan'ın Masalsı Şehri: Meteora - Trikala

1 saat önce

- Kayalıkların zirvesine inşa edilen yapılardan detaylar TRİKALA - Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- Kayalıkların zirvesine inşa edilen yapılardan detaylar TRİKALA - Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Milyonlarca yıl önce yoğun su hareketleri, ısı değişiklikleri ve depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yüksekliği bulan düz şekilli sarp kayalıklar üzerine inşa edilen irili ufaklı 20'den fazla manastırdan günümüze 2'si rahibelere ait olmak üzere 6 manastır ulaşabilmiş durumda. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Meteora, 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel
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