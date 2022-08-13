Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ülkesine dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ülkesine dönüyor

13.08.2022 12:21
Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ülkesine dönüyor

Yunanistan'ın mayısta ABD'nin talebiyle taşıdığı petrolle birlikte el koyduğu İran'a ait geminin, yaklaşık 3 ay sonra İran'a döneceği bildirildi.

Yunanistan'ın mayısta ABD'nin talebiyle taşıdığı petrolle birlikte el koyduğu İran'a ait geminin, yaklaşık 3 ay sonra İran'a döneceği bildirildi.

İran'ın Atina Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Lana" adlı petrol tankeri alıkonulduktan sonra boşaltılan petrolün tekrar tankere aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalınan İran petrolünün Lana gemisine transferi, Yunan sularında devam ediyor. Gemi, yakında tam petrol yüküyle ülkemize hareket edecek. Yüce Allah'ın yardımıyla ülkemizin ulusal çıkarlarını gözetmekte ve güvence altına almakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştu

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak olaya "uluslararası eşkıyalık örneği" diyerek tepki göstermişti.

İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştu

Devrim Muhafızları Ordusu da 25 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerini alıkoyarak tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Bunun ardından 8 Haziran'da Yunanistan mahkemesinin, tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma kararını iptal ettiği daha sonra da İran gemisini serbest bıraktığı bildirilmişti.

ABD yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde İran'a karşı getirilen tek taraflı yaptırımlar kapsamında Tahran yönetiminin petrol satışlarını "yasa dışı" kabul ederek müttefiklerine İran gemilerinin taşıdığı petrole el koyma çağrısında bulunuyor.

Tahran yönetimi daha önce de petrol satışlarına engel olunması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği uyarısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı ABD: 'İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor' ABD: 'İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ülkesine dönüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ülkesine dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement