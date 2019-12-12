Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı

Yunan askerlerinin göçmenleri Türkiye sınırına ittiğini gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.



Kayıtlarda askeri üniformalı, yüzleri maskeli kişilerin şişme botlarla bir grup göçmeni, kıyıya bıraktığı görülüyor. Alman Der Spiegel dergisi, ulaştığı görüntülerin Meriç Nehri'nin Türkiye sınırında kaydedildiğini öne sürdü. Haberde ayrıca, şu an görevde olan ve mesleği bırakmış 6 polisin, Yunanistan'ın Meriç Nehri üzerinden göçmenleri sistematik olarak Türkiye'ye geri yolladığını itiraf ettiğini yazdı.