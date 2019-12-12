Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı

6 saat önce

Yunanistan askerlerinin göçmenleri Türkiye sınırına ittiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Alman Der Spiegel dergisinin ulaştığı görüntülerde, asker üniformalı, yüzleri maskeli kişilerin şişme botlarla bir grup göçmeni, bir kıyıya bıraktığı görülüyor.

Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı, System.String[]

Yunan askerlerinin göçmenleri Türkiye sınırına ittiğini gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.


Kayıtlarda askeri üniformalı, yüzleri maskeli kişilerin şişme botlarla bir grup göçmeni, kıyıya bıraktığı görülüyor. Alman Der Spiegel dergisi, ulaştığı görüntülerin Meriç Nehri'nin Türkiye sınırında kaydedildiğini öne sürdü. Haberde ayrıca, şu an görevde olan ve mesleği bırakmış 6 polisin, Yunanistan'ın Meriç Nehri üzerinden göçmenleri sistematik olarak Türkiye'ye geri yolladığını itiraf ettiğini yazdı.

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Der Spiegel, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:16 
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