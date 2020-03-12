Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

7 saat önce

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor, System.String[]

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.


Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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