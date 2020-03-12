Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.



Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor. - EDİRNE