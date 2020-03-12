Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

6 saat önce

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

EDİRNE - Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor

Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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