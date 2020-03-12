Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

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Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor
6 saat önce
Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.
Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor.
(Koray Ustabaşı - İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)
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