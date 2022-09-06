ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor - Son Dakika
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ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor

06.09.2022 23:14

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Yunan S-300'leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı. Bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok" şeklinde yanıt verdi. Yunanistan'ın Türk F-16'larına S-300'lerle ile radar kilidi atmasının ardından iki ülke arasında ipler gerilmiş veCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz" demişti.

23 Ağustos tarihinde Türk F-16'ları, NATO görevi uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Türk jetleri düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunanistan'ın düşmanca hareketi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan, hava sahamızı ihlal ve uçaklarımıza taciz başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur. NATO'nun en büyük gücü Amerika. Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemlerinin almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştü. Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz." demişti.

PENTAGON KONUYLA İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

ABD'nin Yunanistan'a vereceği tepki merak konusuyken, Pentagon ise bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bıraktı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'a bugünkü basın toplantısında bir AA muhabiri tarafından yeniden "Yunan S-300'leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusu yöneltti. Ancak Sözcü Patrick Ryder bu soruya da doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok" dedi.

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Kaynak: AA

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