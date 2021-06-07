Yunanistan'ın Ölüme İttiği 29 Göçmeni Türkiye Kurtardı - Son Dakika

Eşyalarını Alıp Can Salına Bindirildiler Göçmenler, Yunan askerlerince eşyaları ve cep telefonları alındıktan sonra can salına bindirildiklerini ve Türk karasularına itildiklerini söyledi.

Foça Aslanburnu açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.

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