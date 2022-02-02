Üye Girişi
Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

02.02.2022 13:20
Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevki'inde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

YORUMLAR
500

Yunanlılar, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:32:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement