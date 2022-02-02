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Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

02.02.2022 13:59

Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

EDİRNE - Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevki'inde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

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Yunanistan, Yunanlılar, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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