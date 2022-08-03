Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı - Son Dakika
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Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı

03.08.2022 14:11
Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı

Yunanistan'ın ölüme ittiği ve Meriç Nehri ortasında kendi imkanlarıyla doğum yapan Afganistan uyruklu kadın ve bebeği, Edirne'de tedavi altına alındı.

Yunanistan'ın ölüme ittiği ve Meriç Nehri ortasında kendi imkanlarıyla doğum yapan Afganistan uyruklu kadın ve bebeği, Edirne'de tedavi altına alındı.

İddialara göre, Afganistan uyruklu Züheyla Belisa Haydari eşi İsa Haydari ve 3,5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Edirne'den Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih Köyü'ne kıyısı bulunan Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçti. Yunanistan unsurlarınca yakalan Afgan aile, gece geç saatlerde Meriç Nehri'nde adeta ölüme terk edildi.

Botla nehrin ortasına itilen Afgan aile, zor anlar yaşadı. Anne Züheyla Belisa Haydari, doğum sancılarının artmasıyla birlikte kendi imkanlarıyla nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı. Türk hudut birlikleri tarafından kurtarılan Afgan aile, olay yerine sevk edilen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aile, bebeğiyle birlikte Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve görevli personeller aileyi hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. "Ali Abbas" ismi verilen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı - Son Dakika
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