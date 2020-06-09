Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 134 göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bottaki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale, Sivrice Burnu ve Arıklı açıklarında 7-8 Haziran tarihlerinde kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgelere sevk edilen ekipler, 3 ayrı lastik bottaki 134 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.