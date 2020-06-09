Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 134 göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi 'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale , Sivrice Burnu ve Arıklı açıklarında 7-8 Haziran tarihlerinde kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgelere sevk edilen ekipler, 3 ayrı lastik bottaki 134 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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