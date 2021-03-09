Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından can salı içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından can salı içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.



Son Dakika

Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu

Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı