Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 32 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 32 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğu belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 32 kaçak göçmeni kurtardı. Organizatör olduğu belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.