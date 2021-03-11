Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı
11.03.2021 09:25
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Son Dakika 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer "Çift maske takın" uyarısında bulundu Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi