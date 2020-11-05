Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde 35 kaçak göçmen tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik botuna alarak, Ayvalık ilçesine bağlı Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Göçmenlere burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

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