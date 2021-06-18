BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 37 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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