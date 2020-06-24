Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 45 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 45 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği'nce Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği'nce Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 45 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi İğdeli Burnu açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 45 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:22 Kaynak: DHA
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