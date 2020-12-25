Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 55 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 55 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
25.12.2020 17:36
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 21 kaçak göçmen, 2 can salı içinde de 34 kaçak göçmen olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakaladı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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