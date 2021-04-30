Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 56 kaçak göçmen kurtarıldı
30.04.2021 23:25
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekibince lastik bot içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 kaçak göçmeni kurtardı.Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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