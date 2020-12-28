Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından can salı ile Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince can salı içerisinde Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.