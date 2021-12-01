Üye Girişi
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor

01.12.2021 11:25

Son dakika gündem haberi... Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor.

Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı

Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itmeler her gün devam ediyor.

HER GÜN GERİ İTME YAŞANIYOR

Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor.

LASTİK BOTLARIN MOTORLARINI SÖKÜYORLAR

Yunanistan karasularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk karasularına kadar çekilerek buradan Türk karasularına geri itiliyor.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ SEYREDİYOR

Lastik bot ve can salları ile Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor. Çok sayıda geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin kurtarılışını seyrettiği ortaya çıktı.

KASIM AYINDA 929 HAYAT KURTARILDI

Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi. Bunlar içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ 24 SAAT GÖREVDE

Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat teyakkuzda bekliyor. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor. Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor
Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Kasım, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! 11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak 10:50 Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor 10:41 Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti

Son Dakika Haberleri
11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı
11:31 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
11:08 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
11:04 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü         
11:40
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:32
Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın         
11:13
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtarıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement