Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor

03.06.2022 09:52

- Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Parlamento Meydanı'nda (Syntagma) yenilenen alan 15 Haziran'da yeniden halka açılacak.

- Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Parlamento Meydanı'nda (Syntagma) yenilenen alan 15 Haziran'da yeniden halka açılacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz yıl Eylül ayında Parlamento Meydanı'nda (Syntagma) restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Mart ayında tamamlanması planlanan çalışmalarda, kazılar sırasında eski eserlerin bulunması ve şebeke altyapı projelerinin yapımı nedeniyle gecikme yaşandı. Mart ayında bitmesi planlanan ancak yaşanan aksamaların ardından yeniden yapılan Mitropoleos, Ermou ve Servias caddelerini kapsayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Atina Belediyesi, Yunan Parlamentosu, Eski Kraliyet Sarayı, Maliye Bakanlığı ,Dışişleri Bakanlığı,Meçhul Asker Anıtı ve çok sayıda bürokratik ofise ev sahipliği yapan Syntagma Meydanı'nın 15 Haziran'da halka yeniden açılacağını duyurdu.

Atina'nın popüler merkezlerinden biri olan meydan Yunanistan'da 2009'da başlayan ve etkileri günümüze kadar süren ekonomik krizde, yüzlerce olaylı gösteri bu meydanda yapılmış, ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekleşen 3 intihar olayına ve çok sayıda cinnet vakasına da şahit olmuştu.

Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor
Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor
Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor
Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın Parlamento Meydanı Haziran'da açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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