Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi

01.06.2022 21:03

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez.

"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yunanistan'ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz.

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI AYMAZLIK"

Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları "Yunanistan hava sahasının ihlali" olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır.

"YUNANİSTAN HUKUKA AYKIRI TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR"

Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır. Ayrıca, Ege'deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.

"TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK"

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir.

"YUNANİSTAN'I ANLAŞMALARA UYMAYA DAVET EDİN"

Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkta itidalli olmaya çağırarak AB üyelerinin egemenliğinin tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Scholz adına Berlin'de açıklama yapan hükümet sözcüsü, Ukrayna savaşına gönderme yaparak "Başbakan, özellikle de mevcut durum ışığında tüm NATO müttefiklerinin dayanışma halinde olması ve karşılıklı provokasyonlardan kaçınması gerektiği görüşündedir" dedi.

Sözcü, Yunanistan'ın Türk F-16'larının Ege'de yerleşimin bulunduğu Yunan adaları üzerinde uçuş yaptığı iddialarına atfen "Yunan hava sahasına girilmesi ve Yunan adaları üzerinde uçuşlar gerçekleştirilmesi doğru bir şey değil. Yapıcı bir yaklaşım olmamakla birlikte İttifak ruhuyla da bağdaşmıyor" diye konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama Açıklaması Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama Açıklaması Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme! Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:13:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement