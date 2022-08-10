Rodos açıklarında 47 mülteci kayıp - Son Dakika
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Rodos açıklarında 47 mülteci kayıp

10.08.2022 17:06
Rodos açıklarında 47 mülteci kayıp

Yunanistan'ın Rodos Adası, Fethiye ve Antalya Kaş üçgeninde yaklaşık 80 düzensiz göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin batması sonrası şu ana kadar 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı öğrenildi.

Yunanistan'ın Rodos Adası, Fethiye ve Antalya Kaş üçgeninde yaklaşık 80 düzensiz göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin batması sonrası şu ana kadar 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgede gönüllü kuruluşlardan Aegean Boat Report (Ege Tekne Raporu) tarafından verilen bilgide, "Rodos'un güneyinde alabora olan bir yelkenliden 29 kişi kurtarıldı, 50 kişi kayboldu. Gece yarısı başlatılan kurtarma operasyonu sonucunda 29 kişi kurtarıldı, şimdiye kadar boğulduğu sanılan 50 kadar kişi kayıp" şeklinde bilgi paylaşımı yapıldı.

Yelkenli teknenin alabora olmasının ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri de harekete geçti. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, "09 Ağustos 2022 saat 21.35'te Rodos Adası'nın 40 mil güneyinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bir bot ve seyir halindeki bir ticari geminin talebi üzerine 1 Sahil Güvenlik Korvet ve 1 Sahil Güvenlik Botu hemen olay yerine sevk edildi. Bölgedeki Türk Radyosu aracılığıyla olay yerine yönlendirildi. Olay yerine yönlendirilen ticaret gemisiyle 27 düzensiz göçmen ve bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince 5 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen sağ ve sağ olarak kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması için Türk Deniz Kuvvetlerine ait 1 Sahil Güvenlik Korvet, 1 Sahil Güvenlik Botu, 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Rodos Adası, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rodos açıklarında 47 mülteci kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rodos açıklarında 47 mülteci kayıp - Son Dakika
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