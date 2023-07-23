Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Orman Yangını: 19 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Orman Yangını: 19 Bin Kişi Tahliye Edildi

23.07.2023 18:05

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle toplam 19 bin kişi tahliye edildi. Yangın, sahildeki birçok bölgeye ulaştı. Tur operatörleri uçuşları iptal ederken, Türkiye'nin gönderdiği 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci yangına müdahale ediyor.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle toplam 19 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası'ndaki orman yangını 6'ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi. Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan'ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı. Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos'a ulaştığı açıklandı.

İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.

Tur operatörlerinden bazıları uçuşları iptal etti

Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Türkiye'nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor. - RODOS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Orman Yangını: 19 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Orman Yangını: 19 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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