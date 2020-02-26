Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı. - Son Dakika

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Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı.
6 saat önce
Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı. Virüs, İtalya'dan Selanik'e dönen 38 yaşındaki bir kadında tespit edildi. - ATİNA
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