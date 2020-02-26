Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı. - Son Dakika

Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı.

6 saat önce

Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı., System.String[]

Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk korona virüsü vakası doğrulandı. Virüs, İtalya'dan Selanik'e dönen 38 yaşındaki bir kadında tespit edildi. - ATİNA

Yunanistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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