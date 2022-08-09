Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını - Son Dakika
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Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını

09.08.2022 14:38

Yunanistan'ın Semadirek Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan'ın Semadirek Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Türk-Yunan deniz hududunun birkaç mil batısında yer alan, Gökçeada'ya 3 kilometre uzaklıkta bulunan Semadirek Adası'nın Pifes Grias Vathras Prinos bölgesinde orman yangını çıktı. Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 söndürme uçağı, karadan 8 itfaiye eri ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

5 FARKLI NOKTADA DAHA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Jima Raphaela, Voula, Vari, Evelpion, Varkiza ve Duzla yerleşimlerinde de orman yangınlarının olduğunu, kontrol altına alınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

Yunanistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını - Son Dakika

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