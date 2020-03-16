Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu - Son Dakika

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

6 saat önce

Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan sığınmacılardan 4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan sığınmacılardan 4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Sığınmacılar, Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında 18 gündür bekliyor.

Yunanistan sınır güçleri, zaman zaman gaz bombaları, tazyikli su ve mermilerle sığınmacılara müdahalede bulunuyor. Üç sığınmacının yaşamını yitirdiği müdahalelerden çok sayıda kişi etkilendi.

Yaralanan ve gazdan etkilenenlere bölgedeki sahra hastanesinin yanı sıra kentteki hastanelerde müdahale ediliyor.

7 bin 24 sığınmacıya sağlık hizmeti sunuldu

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana 7 bin 24 sığınmacıya sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

5 bin 564 sığınmacının sahra çadırlarında ilk müdahale ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini anlatan Kalkan, "Sahada aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerini de sürdürmekteyiz. Bu kapsamda da 1581 çocuğumuz aşılandı, 44 hamile de aşı hizmeti gördü." diye konuştu.

Sığınmacıların bulunduğu alanda temizlik ve hijyenle ilgili çalışmaların ciddi şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"İlaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Tüm sığınmacılara sahra çadırımızda hizmet verilmektedir. Yunan güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti, yine bu müdahalelerde 213 yaralı var. Bu yaralılardan 13'ünün de hastanelerimizde tedavi işlemleri sürmektedir."

Yunanistan tarafından atılan gaz bombalarının zaman zaman sahra çadırına düştüğünü belirten Kalkan, sağlık görevlilerinin gaz maskeleriyle zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

AİHM'e başvurdular

Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan'ın müdahalesi sonucu yaralandığı tespit edilen 4 sığınmacının, avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Hak ihlali konularını Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve Edirne Barosunun takip ettiğini anlatan Kalkan, müdahale sonucu yaralanan 25 sığınmacının da AİHM'e başvuru hazırlığında olduklarını öğrendiğini dile getirdi.

Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıya sert müdahalesi kamerada

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara sert müdahalelerde bulunan Yunanistan'ın her gün yeni bir insan hakları ihlali ortaya çıkıyor.

Sığınmacıların eşyasını alıp darbederek Türkiye'ye zorla geri gönderen Yunanistan'ın, sınırı geçen iki sığınmacıya sert müdahalesi kameraya yansıdı.

Görüntüye göre, sığınmacıların üst aramasını yapan Yunanistan hudut güçlerinden biri, yüzüstü yatırılan sığınmacının sırtına ayağıyla basıyor.

Bölgede bir minibüs ve bir askeri cip de dikkati çekiyor.

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:26:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]