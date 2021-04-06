Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelesini Alman kanalı görüntüledi - Son Dakika

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Yunanistan'ın kara sularına girmeye çalışan sığınmacılara insanlık dışı müdahalesi, Almanya'da yayın yapan televizyon kanalı ZDF'in kameralarınca kaydedildi. Kanala açıklamalarda bulunan Filistinli bir mülteci, 'Bize 'fefolun Türkiye'ye geri dönün' dediler? ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında sığınmacılar, Yunan deniz kuvvetleri tarafından engellenerek geri itti. Söz konusu insanlık dışı müdahale, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF tarafından anbean görüntülendi. Türk Sahil Güvenliğinin kurtardığı mültecilerden biri olan Filistinli Yusuf Ali, ZDF kanalına yaptığı açıklamada, 'Bizlere yumruk ve sopalarla vurdular. Teknemizi batırmak istediler. Bize, 'Defolun Türkiye'ye geri dönün' dediler? diye konuştu.

AB GÜCÜ FRONTEX'TEN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI MÜDAHALELER

Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinde, Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı'nın (Frontex), Yunan Sahil Güvenliği ile birlikte sığınmacıları açık denize geri ittiğini yazdı. Sığınmacılara yönelik uluslararası hukuka uygun olmayan bu müdahalelerin belgelenmesinin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu, Frontex'e yönelik soruşturma başlatmıştı.