Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı - Son Dakika
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Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı

6 saat önce

Pazarkule Sınır Kapısındaki hizmet binasının bahçesinde, Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı.

Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı, System.String[]

Pazarkule Sınır Kapısındaki hizmet binasının bahçesinde, Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı.

Yıllardır Pazarkule Sınır Kapısındaki hizmet binasının bahçesinde, hem gümrük memurları hem de sınır karakolundaki askerlerin beslediği tavus kuşları, iki haftadır Yunanistan'ın sıktığı gaza maruz kaldı.

Tampon bölgede bekleyen sığınmacıları hedef alan gaz saldırılarının zarar verdiği 4 tavus kuşu, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesine götürüldü.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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