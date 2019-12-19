Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika Dünya

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi

6 saat önce

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda tutulan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi, System.String[]

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.


Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Yunanistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:30 
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