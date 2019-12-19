Son Dakika › Dünya › Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika Dünya
Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi
6 saat önce
Yunanistan'ın Sisam Adası'nda tutulan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi
Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:30
Son Dakika Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti