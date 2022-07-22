Yunanistan'ın Sofulu bölgesindeki yangın milli parka ulaştı

Yunanistan'da, Meriç Bölgesi yakınlarındaki Sofulu beldesinde dün akşam çıkan yangın Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçradı.

Lira Barajı yakınlarında başlayan yangın batıya doğru ilerleyerek, Dadia Milli Parkı'na ulaştı.

Yunan basınındaki haberlere göre, karadan söndürme çalışmalarına 10 yangın söndürme uçağı ile 2'si askeri 6 helikopter havadan destek veriyor.

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı olan Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı, Balkanlar, Avrupa ve Asya'ya ait birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Park, aynı zamanda çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alıyor.