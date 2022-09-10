DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA PROTESTO EDİLDİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimlerde bulundu. Olayın protesto edildiği, durumun vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesinin talep edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (2) - Son Dakika