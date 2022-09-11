ÇANAKKALE ÖNLERİNE DEMİRLETİLDİ
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan ve sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3) - Son Dakika