Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3) - Son Dakika
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Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3)

11.09.2022 01:32
Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3)

ÇANAKKALE ÖNLERİNE DEMİRLETİLDİYunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan ve sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı 'Anatolian'...

ÇANAKKALE ÖNLERİNE DEMİRLETİLDİ

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan ve sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,


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Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi! Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi! Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Kaynak: DHA

Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3) - Son Dakika
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