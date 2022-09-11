Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada 'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan ve sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, Çanakkale Boğazı 'na giriş yaparak, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Kaynak: DHA

Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi (3) - Son Dakika

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