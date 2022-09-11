YUNANİSTAN'IN TACİZ GİRİŞİMİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE ENGELLENDİ - Son Dakika
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YUNANİSTAN'IN TACİZ GİRİŞİMİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE ENGELLENDİ

11.09.2022 11:39

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı gemiye yapılan taciz girişiminin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu Komoros Bayraklı gemiye yapılan taciz girişiminin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelde herhangi yaralanmanın olmadığı aktarılarak, "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YUNANİSTAN'IN TACİZ GİRİŞİMİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE ENGELLENDİ - Son Dakika

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