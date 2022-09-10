Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi

10.09.2022 14:47

Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İzmir'i unutmayın, bir gece ansızın gelebiliriz" resti sonrası Yunanistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Türkiye sınırına yakın adaları ziyaret edeceği belirtildi.

Yunan kuvvetlerinin Ege'de Türk jetlerini taciz etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da germişti. Konu hakkında çok sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamanın ardından da buna benzer konuşmalarını tekrarlamıştı.

CUMHURBAŞKANLARI ADALARI ZİYARET EDECEK

Dünyanın gözü gerginlik nedeniyle Ege'ye çevrilmişken Yunanistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yarından itibaren başlayarak Türkiye'ye komşu 4 ada ve Lozan Anlaşması'na göre yerleşimin mümkün olmadığı ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adacıkları ziyaret edeceği açıklandı.

TÜRKİYE'TE 1.8 KM UZAKLIKTAKİ ADAYA DA GELECEK

Sakellaropoulou'nun bu ziyaretinin Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin tırmanışta olduğu bir dönemde bölgedeki sınır muhafızları ve vatandaşlara moral ziyareti olarak değerlendirildi. Yunan liderin Rodos ile Halki Adası'yla, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarını ziyaret edeceği açıklandı.

TÖRENLERE KATILACAK

Pazar günü ziyaretlerine başlayacak olan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'na Halki Adası'nın fahri hemşerilik unvanının verileceği açıklandı. Dimokratiki Gazetesi, Sakellaropoulou'nun 12 Eylül pazartesi günü ise Rodos'ta düzenlenecek Ege ve Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 1982 Montego Körfezi Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden bu yana 40 yıl" konulu 4. Sempozyumuna katılacağı 13 Eylül Salı günü ise Kaş ilçesinin karşısındaki Kızılhisarlı ve Çamada'yı ziyaret ederek burada düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

Katerina Sakellaropoulou aynı gün akşam saatlerinde Rodos Havalimanı'ndan Atina'ya dönecek.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi - Son Dakika
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