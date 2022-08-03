Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

03.08.2022 17:13

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler İnsansız Hava Aracı ile tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

ANKARA - Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler İnsansız Hava Aracı ile tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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