Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rakip daha! Adaylık için tek şart sundu

CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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