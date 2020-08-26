Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 22 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.