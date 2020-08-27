Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:43 - Kaynak: DHA
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