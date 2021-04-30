Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
30.04.2021 17:45
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
- Balıkesir
Son Dakika Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti