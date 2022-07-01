Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu - Son Dakika
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu

01.07.2022 14:01

Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile kadın Havol Cepta, denizin ortasındaki botta doğum yapmak durumunda kaldı. Doğum yapan anne, oğluyla beraber hastanede tedavi altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN KADIN, BOTTA DOĞUM YAPTI

DENİZİN ORTASINDA DOĞURMUŞ

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN KADIN, BOTTA DOĞUM YAPTI

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu - Son Dakika
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