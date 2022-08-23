Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak - Son Dakika
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Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak

23.08.2022 22:28
Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak

Yunanistan'ın, Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden düzensiz göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacağı bildirildi.

Yunanistan'ın, Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden düzensiz göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacağı bildirildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, ülkenin deniz ve kara sınırlarındaki düzensiz göçmen geçişlerini ele aldı.

Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, toplantıda çelik çitlerin, Meriç bölgesinde Türkiye ile sınırın tamamı boyunca kademeli olarak genişletilmesi kararı alındı.

Sınırın hangi bölümlerindeki çitlerin inşasına öncelik verileceğinin ayrıca değerlendirileceği aktarılırken, Meriç'teki sınır devriyelerinin de artırılacağı kaydedildi.

Toplantıya Dışişleri, Savunma, Vatandaşı Koruma, Göç ve İltica, Gemicilik, İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlarının yanı sıra Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanları katıldı.

Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, geçen hafta SKAI Radyo kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Meriç bölgesinde bulunan çitlerin 80 kilometre daha uzatılacağını açıklamıştı.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

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Kaynak: AA

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan, Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak - Son Dakika
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