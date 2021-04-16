Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı - Son Dakika

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı

16.04.2021 11:43
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı, System.String[]

Yunanistan'ın Türkiye ile olan kuzeydoğu sınırına göçmen geçişlerini engellemek için örmeye başladığı 27 kilometre uzunluğundaki metal çit inşasında çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını düzenli olarak alamadığı gerekçesiyle isyan etti.

Yunanistan'ın Türkiye ile olan kuzeydoğu sınırına göçmen geçişlerini engellemek için örmeye başladığı 27 kilometre uzunluğundaki metal çit inşasında çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını düzenli olarak alamadığı gerekçesiyle isyan etti.

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan'ın Türkiye ile olan kuzeydoğu sınırına düzensiz göçmenlerin geçişlerini önlemek için Ekim ayında örmeye başladığı 27 kilometre uzunluğundaki metal çit inşasında kriz çıktı. Çit inşasındaki işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle isyan etti. Dedeağaç (Aleksandrupolis) İnşaat İşçileri Derneği, Meriç (Evros) toplam 62,9 milyon euro bütçeye sahip olan projede 4 inşaat firmasının oluşturduğu konsorsiyumu şikayet etti. Birlik gazetesinin haberine göre, Şikayetin nedenin işçilerin fazla mesai yapması, maaşlarının ödenmemesi ve işten çıkarmalar olarak gösteriliyor. Dört aydır maaşlarını düzenli olarak alamayan işçiler, şantiyedeki koronavirüse karşı tedbirlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

"SONUÇ ALINMAZSA İŞİ BIRAKACAĞIZ"

Atina hükümetinden yardım bekleyen İnşaat İşçileri Derneği, yazdıkları şikayet dilekçesinde, "Evros'ta ödemelerdeki gecikmeler ve çit yapımındaki işten çıkarmalar nedeniyle Terna-Avax-İntrakat-Mytilineos konsorsiyumunu kınadık. Çitin inşasının başlangıcından itibaren günlük ücretler çok düşük ve çalışma saatleri çok. Ödemelerde gecikmeler yaşanırken, birkaç gün önce işten çıkarmalar da yaşandı. Baskı yoğunlaştırma, düşük ücretler ve işten çıkarmalar artık tüm büyük şantiyelerde işverenlerin kasıp kavurduğu norm haline geldi. Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'in kış aylarının elverişsiz koşullarında çit çalışmalarının ilerlemesinden dolayı ikiyüzlü ve kışkırtıcı olarak tebriklerini kendisine geri iade ediyoruz. Sonuç alınmazsa işi bırakacağız. Konsorsiyumun sorumluluğu ile tüm çalışanlara zamanında ödemelerinin yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

62.9 MİLYON EURO'LUK PROJE

Atina yönetimi, bu projeyle geçen yıl binlerce göçmenin çitleri tırmanıp Avrupa Birliği (AB) toprağına girmeye çalıştığı gerginliğin tekrarını önlemeyi amaçladığını belirtiyor. Toplam 62,9 milyon euro bütçeye sahip olan projede dört inşaat firmasının oluşturduğu bir konsorsiyum yer alıyor. Uzunluğu 27 kilometre olacak çit boyunca Yunan ordusu tarafından kullanılmak üzere 8 gözlem noktası inşa edilecek. Ayrıca 2015 yılında hasar gören 3.5 metrelik mevcut çit, 4,3 metre yüksekliğinde çelik korkuluk ile güçlendirilecek.

İNŞASI TÖRENLE BAŞLAMIŞTI

İnşasına Ekim 2020'de başlanan metal çitin, mevcut çit gibi sürekli olmayacağı, ilk 9 km'lik bölümü Ferecik'in Petalo bölgesine; sonraki 15 km'nin ise Çirozi alanını kapsayacak şekilde 2,5 km de Nea Egnatia bölgesine yerleştirileceği belirtilmişti. Metal çitin inşasının açılış törenine Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros katılmıştı.


Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı
Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı

Yunanistan, Türkiye, İsyan, Metal, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 27 km'lik çit projesinin şantiyesinde maaş isyanı - Son Dakika Dünya


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