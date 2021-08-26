Üye Girişi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi - Son Dakika

Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi

26.08.2021 11:11
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi, System.String[]

ANAVATANDAKİ tatilleri biten gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

ANAVATANDAKİ tatilleri biten gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında AB ve diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp, sınırları açması üzerine gurbetçiler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

Avrupa'da yaşayan anavatandaki tatilleri sona eren Türklerin dönüş yolculukları sürüyor. Çoğunlukla yurt dışına çıkış yapabilmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını tercih eden gurbetçilerin gümrük sahası önündeki bekleyişleri de yoğunluk nedeniyle uzuyor. Edirne Valiliği'nin geçen hafta çıkışlarını pazar, pazartesi ve salı gününe sarkıtmalarını istediği gurbetçiler, Yunanistan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında AB vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarına haftalık bin 500 kişilik kota uygulayıp, sınırları açması üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

'PAZARKULE BİZİ RAHATLATTI'Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Kapıkule'ye oranla daha az süre beklediklerini söyleyen gurbetçilerden, çifte vatandaş olanlar kotaya da takılmadıklarını belirtti. Tatilini Sinop'ta geçiren, Almanya'nın Stuttgart şehrine dönen Oğuz Yavuz, daha az beklemek için Pazarkule'yi tercih ettiklerini belirterek, "Tatilimizi erken bitirdik. Aslında daha vardı ama gittiğimizde 5 gün karantinaya gireceğimiz için erken dönelim istedik. Aslında dün çıkmak istiyorduk, fakat baktık ki Kapıkule ve Hamzabeyli'de çok kuyruk var, üzerine lastiğimiz patladı, onu yaptırdık. Bir gece kaldık ve Pazarkule'den çıkış yapmak için buraya geldik. Arkadaş önden bize bilgi verdi, 4,5- 5 saatte buradan geçildiğini söyledi. Biz de o nedenle buraya geldik. Kapıkule yoğun olduğu için burası bizi rahatlattı. Gümrükleri takip etmeden yola çıkamıyoruz" ifadesini kullandı.VATAN SEVGİSİNİ PLAKASINA YAZDIRDI Kayseri'den gelip Belçika'ya giden Taner İkiz, aracının plakasıyla dikkat çekti. Memleket sevgisini plakasına 'TC 000001' olarak yazdıran İkiz, "Plakamız özel bir plaka, Türkiye sevdamızdan kaynaklanıyor. Eşimin bana hediyesiydi bu doğum günümde. Görevli memurlar görünce çok beğeniyorlar, aynı zamanda vatandaşlar da. Oldukça fazla iltifat alıyoruz. Türkiye'ye gelmeden önce yeni aldım. Artık devamlı bu plakayı kullanacağım" dedi.Daha az kullanıldığı için Pazarkule Sınır Kapısı'na tercih ettiğini söyleyen İkiz, "4-5 senedir Pazarkule'den geliyordum zaten. Pandemiden dolayı geçen sene gelmedim. Normalde hep buradan geliyorum, çünkü daha sakin. Vatandaşlarımız Yunanistan'ın istediği evrakları tamamlayamayacağını düşündüğü için buradan geçmiyor. Tahminen Kapıkule, Hamzabeyli ve diğer sınır kapılarına bakarak burada daha az bekliyoruz" diye konuştu. Tokat'tan gelip Almanya'ya dönen Remzi Yüce de Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle Pazarkule'yi tercih ettiklerini söyleyerek, "Tatilimiz çok çabuk bitti, şimdi dönüş yoluna geçtik. Kapıkule'de çok kuyruk vardı, buraya geldik. 5 saattir burada bekliyoruz. Artık çıkışımız yaklaştı. Şimdiden vatanımızı özlemeye başladık. Gelecek seneyi iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.1 HAZİRAN'DAN BU YANA 1 MİLYON 744 BİN 749 KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Öte yandan verilere göre, 1 Haziran'dan bu yana Edirne'deki tüm sınır kapılarından toplam 1 milyon 744 bin 749 gurbetçi girişi olurken, aynı süre içerisinde ise 1 milyon 391 bin 062 kişi çıkış yaptı.


Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi
Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi

Karaağaç Sınır Kapısı, Bulgaristan, Yunanistan, Hamzabeyli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 11:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı 11:31 Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor 11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek

Son Dakika Haberleri
11:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti         
11:46
Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi         
11:43
Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi         
11:27
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'ın uygulaması, gurbetçileri Pazarkule'ye yönlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement