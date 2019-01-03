Yunanistan'ın Venezuela Konsolosu Kaldığı Otelin Odasında Ölü Bulundu
23 dakika önce
–Yunanistan'ın Venezuela konsolosu Angelos Haritos, Karakas'ın Altamira Suites otelindeki odasında ölü bulundu.
– Yunanistan
'ın Venezuela
konsolosu Angelos Haritos, Karakas'ın Altamira Suites otelindeki odasında ölü bulundu. İlk açıklamalara göre deneyimli diplomatın patolojik nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği düşünülüyor, ancak bütün olasılıklar araştırılıyor. 55 yaşındaki diplomat evli ve iki çocuk babasıydı. - Atina
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:09 Kaynak: DHA
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