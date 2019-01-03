Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın Venezuela Konsolosu Kaldığı Otelin Odasında Ölü Bulundu

Yunanistan'ın Venezuela Konsolosu Kaldığı Otelin Odasında Ölü Bulundu

23 dakika önce

–Yunanistan'ın Venezuela konsolosu Angelos Haritos, Karakas'ın Altamira Suites otelindeki odasında ölü bulundu.

Yunanistan'ın Venezuela Konsolosu Kaldığı Otelin Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
Yunanistan'ın Venezuela konsolosu Angelos Haritos, Karakas'ın Altamira Suites otelindeki odasında ölü bulundu. İlk açıklamalara göre deneyimli diplomatın patolojik nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği düşünülüyor, ancak bütün olasılıklar araştırılıyor. 55 yaşındaki diplomat evli ve iki çocuk babasıydı. - Atina

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Venezuela, Yunanistan, Dünya
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