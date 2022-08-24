Yunanistan dinleme skandalında AB'ye "inkar mektubu" yazmış - Son Dakika
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Yunanistan dinleme skandalında AB'ye "inkar mektubu" yazmış

24.08.2022 19:06
Yunanistan dinleme skandalında AB'ye "inkar mektubu" yazmış

Yunanistan'ın, yasa dışı dinleme skandalıyla ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra Avrupa Birliğinin (AB) sorularına cevap veren bir mektup gönderdiği, mektupta "dinleme yazılımı kullanıldığına" dair iddiaları reddettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'ın, yasa dışı dinleme skandalıyla ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra Avrupa Birliğinin (AB) sorularına cevap veren bir mektup gönderdiği, mektupta "dinleme yazılımı kullanıldığına" dair iddiaları reddettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis'in yasa dışı dinlendiğine yönelik geçen ay suç duyurusunda bulunmasından sonra AB Komisyonunun 29 Temmuz tarihli bilgi talep eden mektubuna Yunanistan'ın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yannis Vrailas'ın 2 Ağustos tarihli cevap mektubu basına yansıdı.

Mektubun başında Yunan büyükelçinin, AB Komisyonunun yasa dışı dinleme yazılımı "Predator" ile ilgili sorusuna karşılık, "Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP) bu yazılımı veya başka yasa dışı takip sistemini hiçbir zaman satın almadığı veya kullanmadığı konusunda sizi temin ederim." ifadesi yer alıyor.

Büyükelçi Vrailas, ayrıca Yunanistan'daki "bağımsız ve tarafsız Ulusal Şeffaflık İdaresinin" soruşturma yürüttüğünü ve EYP ya da polisin "Predator" yazılımını kullanmadığı sonucuna vardığını belirtiyor.

Vrailas, mektupta "O yüzden AB veri koruma müktesebatı ihlal edilmemiştir." değerlendirmesini yapıyor.

Andrulakis'in telefonuna casus yazılım yerleştirildiği iddiasının Yunanistan devletiyle bağlantısı olmadığını savunan Vrailas, buna rağmen bu hassas meselenin aydınlığa kavuşturulması için hükümetin acilen soruşturma istediğini, sonuçlarını AB Komisyonu ile paylaşmaktan mutluluk duyacağını belirtiyor.

Büyükelçi Vrailas, AB Komisyonuna bazı medya kuruluşlarının yaptığı yayınların doğruluğunu hemen kabul etmekte temkinli davranmak gerektiğini ifade ediyor.

Yunan büyükelçinin 2 Ağustos tarihli mektubunda reddettiği iddialar ülkede EYP başkanının istifasına yol açan skandala dönüşmüştü.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen, aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeğeni ve "sağ kolu" olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Miçotakis, kendisine bağlı bir kurum olan EYP'nin ülkedeki bir siyasi partinin liderini dinlediğinin ortaya çıkması üzerine, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı.

Yunan basını, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" öne sürmüştü. Ukrayna ve Ermenistan iddiaları yalanlanmıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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