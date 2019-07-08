Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis, yemin etti
Son Dakika Politika Haber

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis, yemin etti

1 saat önce

Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimlerde oyların 39,85'ini alarak seçimi kazanan Yeni Demokrasi (YD) Partisi'nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis, yemin etti, System.String[]
Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimlerde oyların 39,85'ini alarak seçimi kazanan Yeni Demokrasi (YD) Partisi'nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.

Yunanistan'da dün yapılan seçimlerde merkez sağ Yeni Demokrasi (YD) Partisi yüzde 39,85 oy oranıyla seçimleri kazandı. 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde eden YD'nin lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.

Yeni Demokrasi lideri Miçotakis, dün seçimlerin ardından yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulunarak "çok çalışma" sözü vermiş ve Yunanistan'ın Avrupa'daki sesini güçlendireceğini ifade etmişti.

Yunanistan'ın yeni lideri 51 yaşındaki Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis de 1989-1992'de başbakanlık yapmıştı. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Yunanistan, Hükümet, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık bilançosu Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:21:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis, yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]