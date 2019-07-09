Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakmalı
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Yunanistan'da pazar günü yapılan erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias oldu. Daha önce Adalet ve Savunma Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Dendias Türkiye ile ilgili meselelere nasıl yaklaşıyor?
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52
'da pazar günü yapılan erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı eski Nikos Dendias
oldu.
Aslen hukukçu olan Nikos Dendias daha önce 2009 yılında Kostas Karamanlis
hükümetinde Adalet Bakanlığı
; Antonis Samaras
liderliğindeki koalisyon hükümetinde ise 2012-2015 yılları arasında sırasıyla Vatandaş Güvenliği, Rekabet ve Gelişim ile Savunma Bakanlıkları görevlerinde bulunan tecrübeli bir siyasetçi.
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